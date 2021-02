Ciężarówka z kierunkowskazami na paskach i pękniętą szybą. Dwa dni po przeglądzie

Pracownicy inspekcji drogowej przyznają, że już dawno nie widzieli ciężarówki w tak kiepskim stanie. Stwierdzili, że tir nie nadawał się do dopuszczenia do ruchu, tymczasem dwa dni przed kontrolą przeszedł z powodzeniem przegląd techniczny. Sprawa zostanie przekazana do prokuratury.