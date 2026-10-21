Przyleciały balonami z Białorusi, przepakowywali je w lesie
Do zatrzymania trzech osób przyczyniła się współpraca funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i placówki Straży Granicznej w Kuźnicy.
"Mężczyźni na terenie kompleksu leśnego przepakowywali białoruskie papierosy bez polskich znaków akcyzy, gdzie zostali zaskoczeni przez mundurowych. W jednym z pojazdów policjanci zabezpieczyli 90 tysięcy sztuk papierosów, natomiast w drugim 30 tysięcy" – czytamy w komunikacie na stronie podlaskiej policji.
Papierosy warte blisko 220 tysięcy złotych
Papierosy wleciały wcześniej do Polski podczepione pod balony. Zatrzymani mężczyźni mają 42, 45 i 66 lat.
"Wartość niezapłaconych należności związanych z zabezpieczoną kontrabandą wyniosła blisko 220 tysięcy złotych. Sąd Rejonowy w Białymstoku zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące 42 i 45 latka. Natomiast wobec 66-latka zastosowano dozór policji" – głosi komunikat.
Nie mniej niż trzy lat więzienia
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty za przemyt i paserstwo celne wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Odpowiedzą też z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. Sprawa ma charakter rozwojowy.