Orał pole, odkrył jaskinię. Zeszli do środka, znaleźli ślady działalności człowieka

"Wchodzi się przez niemal pionowy lej"

Jaskinia sprzed setek tysięcy, wapień sprzed milionów lat

"Na ścianach widoczne są liczne ślady uderzeń siekierą"

- Wapień organodetrytyczny ma to do siebie, że jeśli poleje się go wodą, staje się miękki i można łatwo formować z niego bloki. Kiedy zaś wyschnie jest bardzo twardy. Te właściwości sprawiają, że doskonale nadaje się do wykorzystywania w budownictwie. O czym zapewne doskonale widzieli ci, którzy w tym miejscu pozyskiwali ten budulec. Na ścianach widoczne są liczne ślady uderzeń siekierą. Układ i położenie śladów świadczy o tym, że choć jaskinia powstała w sposób naturalny, to była wtórnie użytkowana przez naszych przodków. Trudno określić, kiedy to było. Możemy równie dobrze mówić o XX-leciu międzywojennym, jak i na przykład XVII wieku – opowiada Dominik Szulc.