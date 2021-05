Nastolatkowie chcą się szczepić, domówili dla nich dwa tysiące dawek

W powiecie kolneńskim mieszka około trzy tysiące osób między 16. a 18. rokiem życia. Pracownicy szpitala i koordynatorzy odpowiadający za akcję szczepień mówią, że zainteresowanie wśród tej grupy jest spore. Chcą mieć szczepienie jak najszybciej to za sobą. Między innymi po to, żeby móc bez obaw wyjechać na wakacje.

Szczepionki do wykorzystania w czerwcu

Trzeba jednak zaznaczyć, że w przyszłym tygodniu, kiedy ruszą szczepienia 16 i 17-latków, wszystkie miejsca są zajęte. Natomiast do końca czerwca zajętych jest 20-30 terminów. Lekarze liczą, że to tylko kwestia czasu, aż zajętych będzie 100 procent miejsc.

- Jeśli chodzi o pytania to są to głównie pytania o to, kiedy można jak najszybciej się zaszczepić. Jaka to będzie data i która godzina – mówi dr Maciej Lendzioszek ze Szpitala Ogólnego w Kolnie.