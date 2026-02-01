Logo strona główna
Białystok

Białorusi aresztowani za przemyt papierosów balonami meteorologicznymi

Przemycali papierosy
Kontrabanda podczepiona była do balonów meteorologicznych. Aresztowano dwóch Białorusinów
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Na trzy miesiące do aresztu trafili dwaj mężczyźni w wieku 37 i 39 lat. Obywatele Białorusi usłyszeli w prokuraturze w Hajnówce (Podlaskie) zarzuty przemytu papierosów balonami meteorologicznymi. Grozi im nie mniej niż trzy lata więzienia.

Podejrzani zostali zatrzymani w ramach postępowania prowadzonego przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Hajnówce.

Straż graniczna informuje, że dwaj Białorusini w wieku 37 i 39 lat trudnili się przemytem papierosów za pomocą balonów meteorologicznych z Białorusi do Polski.

Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

"Szukają nowych sposobów przemytu"

Usłyszeli już zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego i ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Grozi im kara nie mniejsza niż trzy lata pozbawienia wolności.

Do prób przemytu papierosów balonami meteorologicznymi przez wschodnią granicę dochodzi już od kilku miesięcy.

"Zabezpieczenia graniczne powstałe na granicy polsko-białoruskiej między innymi w postaci bariery fizycznej i elektronicznej spowodowały, że przemytnicy szukają wciąż nowych sposób przemytu nielegalnych wyrobów tytoniowych" – zaznacza w komunikacie rzeczniczka POSG.

Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Proszą, aby informować służby

Przestrzega też, że balony meteorologiczne mogą być np. wypełnione wodorem, stąd też kontakt z nim może grozić niebezpieczeństwem.

"W przypadku zauważenia balonu meteorologicznego należy przede wszystkim informować służby" – głosi komunikat.

Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Wlatują kolejne balony

Również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) informowało w ostatnich dniach o zarejestrowaniu wlotów w polską przestrzeń powietrzną najprawdopodobniej właśnie balonów meteorologicznych z kierunku Białorusi.

Najnowsza informacja pochodzi z nocy z 31 stycznia na 1 lutego. DORSZ przekazało, że "loty obiektów były monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski".

Zapewniło, że jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i instytucjami i na bieżąco przekazuje zebrane dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.

Autorka/Autor: tm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Podlaski Oddział Straży Granicznej

