Przeszukali koryto Bugu za pomocą magnesu. Wyłowili wczesnośredniowieczny topór

Chwaliła działania Rosji na Ukrainie, promowała najemników Grupy Wagnera i stanie za to przed sądem - napisał portal dziennika "Bild" o działaniach proputinowskiej aktywistki z Kolonii. Ponadto, jak dodał, podczas wycieczki do okupowanej przez Rosję części Ukrainy kobieta miała przekazać wojsku rosyjskiemu między innymi namioty i radia. Zdaniem "Bilda", jeśli zostanie skazana, grozi jej do pięciu lat więzienia.