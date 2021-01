Drewniana przybudówka stanęła w ogniu. Z domu opieki ewakuowano 29 osób

W Dzięciołówce (woj. podlaskie) spłonęła część budynku domu opieki społecznej. Wszystkich pensjonariuszy udało się bezpiecznie ewakuować do jednej ze szkół.

Około godz. 8 straż pożarna otrzymała zgłoszenie, z którego wynikało, że w placówce opieki społecznej w Dzięciołówce (woj. podlaskie) wybuchł pożar. Ogień pojawił się w drewnianej przybudówce, która przylega do głównego, murowanego budynku.

Znaleźli schronienie w szkole

Ze wstępnych informacji wynika, że wskutek pożaru doszło do zniszczenia instalacji elektrycznej związanej też z głównym budynkiem, ogrzewanym elektrycznie. Dlatego pensjonariusze zostali tymczasowo przeniesieni do budynku szkoły podstawowej w Korycinie. - Szczęście w nieszczęściu, bo nikomu nic się nie stało i to jest najważniejsze. Dzieci w szkole na razie nie ma, więc nie ma problemu, żeby rozmieścić pensjonariuszy tak aby byli bezpiecznie i mieli wymaganą opiekę - powiedział wójt tej gminy Mirosław Lech.