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Białystok

Studia w więzieniu. Rok akademicki rozpoczęło 20 studentów.

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W zakładzie karnym zainaugurowany został rok akademicki
Czerwony Bór. Kształcą się w więzieniu. Po raz pierwszy rok akademicki rozpoczęło 20 studentów
Źródło wideo: Akademia Łomżyńska
Źródło zdj. gł.: Akademia Łomżyńska
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W Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze (Podlaskie) rozpoczął się właśnie rok akademicki. To drugie takie miejsce w Polsce, po areszcie w Lublinie, gdzie osadzeni mogą kształcić się na studiach wyższych.

20 osadzonych z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze rozpoczęło studia licencjackie na Wydziale Prawa i Administracji Akademii Łomżyńskiej. To pierwsza taka inicjatywa w historii tej jednostki.

Wykłady odbywają się online, a na ćwiczenia wykładowcy przyjeżdżają do studentów. W uroczystej inauguracji roku akademickiego wzięła udział kadra zakładu karnego, osadzeni oraz ich rodziny. W więziennych murach rozbrzmiał międzynarodowy hymn studencki "Gaudeamus igitur".

W zakładzie karnym zainaugurowany został rok akademicki
W zakładzie karnym zainaugurowany został rok akademicki
Źródło zdjęcia: Akademia Łomżyńska

Większość chce wybrać administrację w biznesie

- Pomysł wyszedł od naszego dyrektora pułkownika Zbigniewa Jankowskiego. Chętnych było sporo. Powołano komisję rekrutacyjną, która wyłoniła 20 osadzonych. Część z nich już wcześniej przebywała w naszym zakładzie, część został przywieziona na czas studiów z różnych części Polski - mówi ppor. Anita Godlewska, rzeczniczka zakładu karnego.

Studenci mają w przyszłym roku wybrać specjalizację - administrację w biznesie lub administrację urzędniczą. Większość zamierza wybrać tę pierwszą. Również z tego powodu, że przy wyrokach powyżej trzech lat pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje po 10 latach od opuszczenia więzienia, a do podjęcia pracy w urzędzie wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.   

- W rozmowach sugerowali, że w warunkach wolnościowych prowadzili własne działalności gospodarcze, więc może wybór administracji w biznesie jest swego rodzaju realizacją ich ścieżki życiowej - zaznacza ppor. Godlewska.

Naukę rozpoczęło 20 studentów
Naukę rozpoczęło 20 studentów
Źródło zdjęcia: Akademia Łomżyńska

"Chcą się uczyć"

Doktor Ewa Jakubiak, dziekan wydziału prawa Akademii Łomżyńskiej, przyznaje, że studenci są bardzo ambitni.

- Wykładowcy są pozytywnie zaskoczeni. Studenci zadają pytania, dyskutują, chcą się uczyć – zaznacza.

KUL też realizuje podobny projekt. Studia prowadzone są w areszcie w Lublinie
KUL też realizuje podobny projekt. Studia prowadzone są w areszcie w Lublinie
Źródło zdjęcia: KUL

Od 2013 roku w Lublinie

Zakład Karny w Czerwonym Borze jest drugim miejscem w Polsce, gdzie realizowany jest tego typu projekt. Pierwszy to areszt śledczy w Lublinie, który współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Od 2013 roku w zajęciach brali udział osadzeni, którzy odbywają karę w systemie półotwartym, natomiast w 2022 przy areszcie powstało Centrum Studiów KUL z salami dydaktycznymi. Wykładowcy od tego czasu przyjeżdżają więc do studentów do zakładu karnego.

- W zajęciach uczestniczą również nasi studenci kierunku psychologii, którzy zdobywają dzięki temu wiedzę praktyczną w zakresie psychologii w systemie penitencjarnym - mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Tegoroczna obrona w areszcie
Tegoroczna obrona w areszcie
Źródło zdjęcia: KUL

Obrona w areszcie

Realizowane są tam studia I i II stopnia na kierunku nauk o rodzinie oraz pracy socjalnej. - Mamy obecnie ponad 50 studentów i 60 absolwentów - zaznacza rzecznik.

Dodaje, że w zakładzie karnym odbywają się obrony oraz wszystkie egzaminy.

- W ramach prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich studenci prowadzą badania pośród współwięźniów, bardzo szeroko analizując udzielone odpowiedzi. Prace te są wysoko oceniane i publikowane choćby w periodykach stricte naukowych. Dwa lata temu studia rozpoczęły również kobiety - podkreśla Andrusiewicz.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Uczelnie wyższe w PolsceZakład Karny
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