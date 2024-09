Rzeźba w ścisłym centrum Białegostoku przedstawia postać młodego Ludwika Zamenhofa – twórcę języka esperanto. Na początku sierpnia pisaliśmy, że ktoś wyrwał ją z chodnika i przewrócił. Wiceprezydent Rafał Rudnicki nazwał to w mediach społecznościowych "wyjątkowym aktem wandalizmu".

Pomnik został zabrany do naprawy. Wrócił już na swoje miejsce. Władze miasta zgłosiły sprawę policji. Ta rozpoczęła czynności w kierunku zniszczenia cudzej rzeczy.

Postępowanie umorzone. Powód - brak znamion czynu zabronionego

Po lekkim dotknięciu

Policja: nic nie wskazuje, żeby doszło do umyślnego uszkodzenia rzeźby

- Nic nie wskazuje, żeby doszło do umyślnego uszkodzenia rzeźby – zaznacza policjantka.

Pomnik młodego Zamenhofa to projekt złożony do budżetu obywatelskiego 2017 roku, w przypadającą wtedy 100. rocznicę śmierci Zamenhofa. Ustawiono go w 2019 roku przy ul. Zamenhofa, gdzie niegdyś znajdował się dom rodzinny twórcy esperanto.