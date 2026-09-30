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Białystok

Podejrzany pakunek na bocznicy kolejowej. Działania pirotechników zakończone

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Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy
Białystok. Na bocznicy kolejowej, na jednej z cystern przewożących olej napędowy, znaleziono podejrzany pakunek foliowy
Źródło wideo: KMP w Białymstoku
Źródło zdj. gł.: KMP w Białymstoku
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Na bocznicy kolejowej w Białymstoku funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli podejrzany pakunek owinięty folią. Konieczna była ewakuacja pracowników pobliskiej stacji paliw. Działania pirotechników już się zakończyły.

W środę około godziny 11 służby otrzymały zgłoszenie o podejrzanym pakunku w folii znajdującym się na bocznicy kolejowej. Jak poinformowała podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, na jednej z cystern przewożących olej napędowy zauważyli go funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

- Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika, Hetmańskiej. Czas trwania policyjnych czynności uzależniony jest między innymi od tego, jak szybko zostaną odholowane pozostałe cysterny ze składu. Dopiero wtedy policyjni pirotechnicy będą mogli przystąpić do sprawdzenia znaleziska - informowała wcześniej policja.

Jak ustalił dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński, o sprawie poinformowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Skład przyjechał z Suwałk 25 września o godz. 22.16.

Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy
Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy
Źródło zdjęcia: KMP w Białymstoku

Nie zawierał materiałów niebezpiecznych

Konieczna była ewakuacja pracowników pobliskiej stacji paliw przy ulicy Kopernika. Po godzinie 15 policja poinformowała, że pirotechnicy zakończyli już pracę, a odnaleziony pakunek nie zawierał materiałów niebezpiecznych. Ruch pojazdów na ulicy Kopernika oraz w Tunelu im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" został wznowiony.

Na miejscu odnalezienia pakunku pracują służby
Na miejscu odnalezienia pakunku pracują służby
Źródło zdjęcia: PAP/Artur Reszko

Tomasz Łotowski, rzecznik prasowy PKP PLK, przekazał, że w związku z tą sytuacją, nie pojawiły się utrudnienia w ruchu na kolei.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KolejBiałystok
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