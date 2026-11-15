Białystok Narkotyki, papierosy bez akcyzy, rewolwer. Rozpracowali grupę przestępczą Oprac. Tomasz Mikulicz |

Białystok. Policja rozbiła grupę przestępczą. Zarzuty produkcji i handlu narkotykami Źródło wideo: Podlaska Policja Źródło zdj. gł.: Podlaska Policja

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"Ostatnie zatrzymania to efekt kilkuletniej pracy i żmudnego gromadzenia materiału dowodowego przez policjantów zwalczających przestępczość narkotykową i policjantów wydziału dochodzeniowo-śledczego z komendy wojewódzkiej, pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku" – czytamy w komunikacie Podlaskiej Policji.

A zaczęło się w połowie marca zeszłego roku, kiedy to policjanci weszli do jednego z garaży na osiedlu Piasta w Białymstoku.

Grupa trudniła się produkcją i handlem narkotykami Źródło zdjęcia: Podlaska Policja

Garaż pełen narkotyków. Był też rewolwer

W środku było ponad 25 kilogramów amfetaminy, blisko pięć kilogramów 3-CMC oraz kokaina i marihuana. Narkotyki spakowane były w hermetyczne woreczki foliowe. Leżała tam również zgrzewarka oraz skrzynki służące do przenoszenia większych ilości narkotyków.

"W garażu funkcjonariusze odnaleźli też nielegalnie posiadany rewolwer oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji" – informuje policja.

Znaleźli też rewolwer Źródło zdjęcia: Podlaska Policja

Łącznie zatrzymano 17 osób

Zatrzymamy został 28-letni wówczas mieszkaniec osiedla, który usłyszał dwa zarzuty związane z uczestnictwem w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środkami odurzającymi oraz nielegalnym posiadaniem broni i amunicji. Mężczyzna trafił do aresztu.

Dalsze ustalenia policjantów przyniosły kolejne zatrzymania. Ostatecznie zarzuty usłyszało 17 osób, z czego wobec 11 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu. Z ustaleń wynika, że wszyscy zatrzymani działali w grupie przestępczej. Na rynek nie trafiły 53 kilogramy substancji psychotropowych i środków odurzających.

Narkotyki spakowane były w woreczkach Źródło zdjęcia: Podlaska Policja

Jako ostatnich zatrzymano trzech mężczyzn

Ostatnie zatrzymania miały miejsce na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ręce policjantów wpadło tam trzech mężczyzn w wieku od 21 do 30 lat. W przeszukiwanych pomieszczenia znaleziono ponad 12 kilogramów amfetaminy, ponad siedem kilogramów CMC i pół kilograma marihuany. Oprócz narkotyków, funkcjonariusze zabezpieczyli też 406 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, 403 sztuki liquidów do e-papierosów oraz wagi elektroniczne i pojemniki po odczynnikach chemicznych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, udziału w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych oraz pomocnictwa w tych przestępstwach.

Prowadzili przestępczą działalność w przyczepie Źródło zdjęcia: Podlaska Policja

Jeden udostępnił swoją przyczepę

"Jeden z trójki zatrzymanych w celu umożliwienia prowadzenia tej działalności przestępczej, udostępnił przyczepę kempingową zaparkowaną na swojej posesji" – informuje policja.

Jak natomiast pisze w komunikacie prokurator Marek Winnicki z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, wobec dwóch z trzech zatrzymanych mężczyzn sąd zastosował trzymiesięczny areszt.