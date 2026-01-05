O sprawie napisał lokalny „Kurier Poranny” po tym, jak czytelnik zaalarmował gazetę, że w ścisłym centrum Białegostoku leży ciało przykryte folią.
Jak, w rozmowie z tvn24.pl, mówi podkomisarz Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, do zdarzenia doszło przed godziną 11 na Rynku Kościuszki przed ratuszem.
Ustalają przyczyny tragedii
- Zgłoszenie otrzymaliśmy z od ratowników z pogotowia. Mężczyzna z nieznanych przyczyn przewrócił się na chodniku. Mimo podjętej resuscytacji nie udało się go uratować – relacjonuje.
Na razie nie jest znany wiek mężczyzny ani przyczyny tragedii. Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora.
Autorka/Autor: tm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock