Ktoś rozpylił "nieznaną substancję", uczniowie zaczęli kaszleć. Ewakuowano ponad 400 osób

Służby dostały zgłoszenie w piątek (5 września) o godzinie 10.49. W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konopnickiej 3 w Białymstoku ktoś "rozpylił nieznaną substancję", przez co uczniowie zaczęli kaszlać.

- Na miejsce wysłano pięć zastępów, czyli 16 strażaków. W tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego - mówi kapitan Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Dodaje, że strażacy ewakuowali 445 osób.

- Czworo dzieci zostało przebadanych przez zespół ratownictwa medycznego. Pozostały na miejscu. Nie było potrzeby przewożenia ich do szpitala - przekazuje Walentynowicz-Niedbałko.

Wiedzą, co zostało rozpylone. Sprawdzają, kto to zrobił

Strażacy, używając mierników, ustalili że w szkole rozpylono gaz pieprzowy.

- Budynek został przewietrzony i ponownie przez nas sprawdzony. Nie było już zagrożenia, stąd też wszyscy mogli wrócić do szkoły. Nasze działania zakończyły się przed godziną 12 - informuje nasza rozmówczyni.

Policja ustala, kto rozpylił gaz.