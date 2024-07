Zniszczono wejście do biura Nowej Lewicy. "Czujemy wściekłość"

Ktoś zniszczył wejście do biura Nowej Lewicy we Wrocławiu. Na budynku siedziby pojawiły się napisy dotyczące między innymi aborcji. Sprawa została zgłoszona na policję.

- Oczywiście czujemy wściekłość i zdenerwowanie, bo została zniszczona elewacja budynku, w którym Lewica wynajmuje pomieszczenie od miasta, ale jest to również budynek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Taka bezradność w sumie, bo tak naprawdę nie wiemy, kto tego aktu wandalizmu dokonał. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby to miało miejsce w ciągu dnia, wandale też chcieliby wejść do tego biura - wyjaśnia Arkadiusz Sikora z Nowej Lewicy.