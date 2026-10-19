Auto roztrzaskało się o drzewo. Nie żyją dwaj 31-latkowie
Do tragicznego zdarzenia doszło przed północą na drodze wojewódzkiej numer 358 między Świeradowem-Zdrojem a Szklarską Porębą.
- Kierujący pojazdem marki BMW prawdopodobnie w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Pojazdem podróżowały dwie osoby, kierujący i pasażer. Obaj to 31-letni mężczyźni, obywatele Ukrainy, mieszkający na terenie powiatu lwóweckiego. Niestety, obaj ponieśli śmierć na miejscu - informuje tvn24.pl podkomisarz Olga Łukaszewicz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.
Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl