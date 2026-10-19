Wrocław Auto roztrzaskało się o drzewo. Nie żyją dwaj 31-latkowie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Auto uderzyło w przydrożne drzewo między Świeradowem-Zdrojem a Szklarską Porębą Źródło wideo: KP PSP w Lwówku Śląskim Źródło zdj. gł.: KP PSP w Lwówku Śląskim

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Do tragicznego zdarzenia doszło przed północą na drodze wojewódzkiej numer 358 między Świeradowem-Zdrojem a Szklarską Porębą.

- Kierujący pojazdem marki BMW prawdopodobnie w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Pojazdem podróżowały dwie osoby, kierujący i pasażer. Obaj to 31-letni mężczyźni, obywatele Ukrainy, mieszkający na terenie powiatu lwóweckiego. Niestety, obaj ponieśli śmierć na miejscu - informuje tvn24.pl podkomisarz Olga Łukaszewicz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

Auto roztrzaskało się o drzewo Źródło zdjęcia: KP PSP w Lwówku Śląskim

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Dwie osoby zginęły w wypadku Źródło zdjęcia: KP PSP w Lwówku Śląskim