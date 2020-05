"Oświadczyli, że nie lubią damskich bokserów i pobili ofiarę na śmierć"

Zarzuty zabójstwa usłyszało dwóch mężczyzn, którzy - według prokuratury - dotkliwie pobili 63-letniego mężczyznę. Wszystko dlatego, że ten miał przyznać się do tego, że w przeszłości był karany za znęcanie się. To nie spodobało się oprawcom. Teraz grozi im dożywocie.

Jedna ofiara, dwóch podejrzanych

Prokuratura: bili pięściami, kopali, skakali po głowie

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w trakcie libacji alkoholowej 63-latek miał przyznać się do tego, że "siedział za znęcanie się nad osobą najbliższą". - To nie spodobało się F. i B., którzy najpierw oświadczyli, że nie lubią damskich bokserów. A następnie brutalnie pobili swoją ofiarę - relacjonuje Rusin. I dodaje, że mężczyźni z dużą siłą bili pięściami, kopali, skakali po głowie i prawdopodobnie uderzali 63-latka krzesłem. - Na słowa mężczyzny zareagowali w sposób bardzo agresywny. Po wszystkim go jeszcze znieważyli oddając na niego mocz i opuścili mieszkanie - przekazuje prokurator. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zabójstwa. Do wszystkiego się przyznali. Prokuratorzy zawnioskowali do sądu o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Ten do wniosku się przychylił. Teraz F. i B. grozi dożywocie.