Ukradł 1,5 miliona złotych z furgonetki. Znaleźli go po śladach DNA

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o włamanie do furgonetki jednej z firm ochroniarskich w Świdnicy. Skradzionych zostało ponad 1,5 miliona złotych. W złapaniu mężczyzny pomogły ślady DNA.

Do zdarzenia doszło ponad rok temu, w marcu 2023 roku w Świdnicy. W tym dniu ochroniarz zaparkował furgonetkę pod sklepem, zamknął ją i odszedł. Kiedy wrócił, zauważył, że włączyły się światła awaryjne. Po chwili zobaczył zamaskowanych sprawców, którzy ukradli worki z utargiem zebranym wcześniej z różnych placówek handlowych. Ochroniarz próbował ich dogonić, ale nie udało się, odjechali autem. Później w lesie został odnaleziony spalony samochód złodziei.

Ślady DNA w furgonetce

Mężczyzna usłyszał zarzut

Wałbrzyszanin usłyszał zarzut włamania do samochodu specjalistycznego służącego do przewozu środków pieniężnych i kradzieży pieniędzy w kwocie ponad 1,5 mln złotych. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Teraz trafił do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.