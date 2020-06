Chciał "zrobić ojcu na złość", zabił 19 kaczątek. Sąd: rok więzienia

Chciał "zrobić na złość swojemu ojcu"

34-letni Ś. usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Jak informowała prokuratura podejrzany przyznał, że zabił kaczątka, by "zrobić na złość swojemu ojcu". Jednak uśmiercenie ptaków nie było jedyną rzeczą zarzucaną mu przez śledczych. Mężczyzna był także podejrzany o nękanie sąsiadki i niszczenie mienia. Na kilka miesięcy trafił do aresztu śledczego. W sierpniu 2019 roku do Sądu Rejonowego w Świdnicy trafił akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Ś. A 15 czerwca 2020 zapadł wyrok w tej sprawie. Za nękanie sąsiadki sąd wymierzył 34-latkowi sześć miesięcy pozbawienia wolności, za niszczenie mienia trzy miesiące więzienia, a za uśmiercenie piskląt rok pozbawienia wolności. Kary zostały połączone, a sąd zdecydował, że za kratami mężczyzna powinien spędzić 12 miesięcy. Oprócz tego ma wpłacić tysiąc złotych nawiązki na rzecz miejscowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. - Na poczet kary oskarżonemu zaliczono czas zatrzymania i tymczasowego aresztowania od piątego czerwca do niemal końca listopada 2019 roku - informuje Marzena Rusin-Gielniewska z Sądu Okręgowego w Świdnicy. I dodaje, że rozstrzygnięcie jest nieprawomocne. A to z kolei oznacza, że od decyzji sądu może odwołać się zarówno oskarżony, jak i prokuratura.