Eksplozja w zakładzie produkcyjnym. Pożar objął dwie hale

W Strzelcach Opolskich, na terenie zakładu wytwarzającego materiały drewnopochodne, doszło do wybuchu w jednej z hal produkcyjnych. Zanim na miejsce dotarła straż pożarna, ogień rozprzestrzenił się również na sąsiedni budynek. Do gaszenia zadysponowano 21 zastępów z czterech powiatów.

W czwartek po godzinie 8 dyżurny opolskiej straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o płonącej hali produkcyjnej w Strzelcach Opolskich, przy ulicy 1 maja. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do wybuchu.

Eksplozja i pożar na dwie hale

Na miejsce przyjechał oficer prasowy komendanta wojewódzkiego opolskiej straży pożarnej, Łukasz Nowak. Jak poinformował, do gaszenia pożaru zadysponowano łącznie 21 zastępów - zarówno PSP jak i OSP - z czterech powiatów. Ewakuowano 112 osób. Nie ma informacji o poszkodowanych.

- Doszło do wybuchu w hali produkcyjnej, a w jego wyniku do pożaru budynku. Ogień rozprzestrzenił się na drugą halę. Na miejscu prowadzone są działania, strażacy pracują na wysokościach - z użyciem dwóch drabin mechanicznych i podnośnika - a także wewnątrz. Rozbierają część konstrukcji jednej i drugiej hali. Zbliżamy się do punktu opanowania pożaru jednej z hal - mówił chwilę po godzinie 11 rzecznik Łukasz Nowak.