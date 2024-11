Po powodzi miasto wciąż jest podzielone. W Stroniu Śląskim powstanie tymczasowy most

W trakcie wrześniowej powodzi uszkodzony został most w Stroniu Śląskim na drodze wojewódzkiej nr 392, który prowadzi przez główną ulicę miasta. Przeprawa wciąż jest zamknięta. Ma, prawdopodobnie na początku grudnia, powstać most tymczasowy. Na stały mieszkańcy będą musieli jeszcze poczekać

W połowie września dramatyczna sytuacja powodziowa dotknęła południową Polskę. Woda z przerwanej tamy w Stroniu Śląskim zalała miasto i kolejne miejscowości. Żywioł niszczył wszystko na swojej drodze. Uszkodzony został również most na drodze wojewódzkiej nr 392 przy ulicy Kościuszki.

- Czekamy z utęsknieniem na ten most. Jest dla nas bardzo ważny, wręcz strategiczny, ponieważ to główna droga dojazdowa do Stronia Śląskiego. Nie mamy jeszcze konkretnej daty i chyba nikt nam nie powie. Ciągle się zmieniają jakieś decyzje. Mija dwa miesiące, jest końcówka listopada i dalej jesteśmy w punkcie wyjścia - mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego.

Według Zbigniewa Łopusiewicza - byłego burmistrza Stronia Śląskiego "to, co się dzieje z odbudową tego mostu to jest karygodne". Choć od powodzi minęły ponad dwa miesiące, główny most w mieście nadal nie jest przejezdny.

"Dla nas ten most jest niezmiernie ważny. Most którym poruszają się wszyscy mieszkańcy Stronia Śląskiego, którym chodziły dzieci do szkoły, którym chodziły osoby starsze, którym przejeżdżali wszyscy mieszkańcy do okolicznych wsi, którym przejeżdżali wszyscy turyści do gminy. Dla nas ten most jest ważniejszy niż niejeden most we Wrocławiu, nie zrobimy sobie objazdów, bo nie mamy innej drogi" – informuje Zbigniew Łopusiewicz, były burmistrz Stronia Śląskiego w mediach społecznościowych.

Stronie Śląskie 26.09.2024 TVN24

Postawienie mostu tymczasowego zaplanowane jest na grudzień

- Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, która zarządza siecią dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku wykonała prace projektowe, które dotyczą posadowienia mostu tymczasowego wraz z drogami dojazdowymi. W ciągu najbliższych dni ta dokumentacja zostanie złożona u wojewody dolnośląskiego. Po jej zatwierdzeniu na początku grudnia most będzie instalowany w Stroniu Śląskim przez wojska inżynieryjne. Wojsko ten most przetransportuje na Dolny Śląsk i go zamontuje. To jest most kilkuprzęsłowy, więc sam montaż potrwa kilka dni. Myślę, że to na początku grudnia już będzie zrealizowane - informuje Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego.

Most tymczasowy powstanie w sąsiedztwie tego, który został zniszczony przez żywioł. Przeprawa tymczasowa będzie stać przez czas niezbędny do odbudowy stałego mostu. Według Nowakowskiego, stały most w Stroniu Śląskim powstanie dopiero w połowie 2026 roku.

- Most jest mocno uszkodzony po powodzi, więc jego odbudowa z wykonaniem nowej dokumentacji projektowej, opracowania przetargowego i wyboru wykonawcy to jest kwestia około 1,5 roku. To już mówimy nie o moście tymczasowym, tylko o stałym - wyjaśnia rzecznik marszałka dolnośląskiego.

Autorka/Autor:SK

Źródło: tvn24.pl