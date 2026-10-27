Wrocław Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje Svitlana Kucherenko |

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 8 Źródło wideo: KPP w Ząbkowicach Śląskich Źródło zdj. gł.: KPP w Ząbkowicach Śląskich

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Do czołowego zderzenia Volkswagena z samochodem ciężarowym marki DAF doszło na 65. kilometrze drogi krajowej numer 8 pomiędzy miejscowościami Siodłowice a Szklary.

"71-letni kierujący Volkswagenem, jadąc w kierunku Ząbkowic Śląskich z 64-letnią pasażerką, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z ciężarowym DAF-em, którym w kierunku Wrocławia jechał 22-letni mężczyzna" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką Źródło zdjęcia: KPP w Ząbkowicach Śląskich

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Jedna osoba nie żyje, dwie w szpitalu

Pomimo udzielonej pomocy, życia 71-letniego kierującego nie udało się uratować. Pozostali uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani do szpitala na dalsze badania.

Droga jest zablokowana Źródło zdjęcia: KPP w Ząbkowicach Śląskich

Droga krajowa numer 8 pozostaje zablokowana i będzie nieprzejezdna jeszcze przez dłuższy czas.