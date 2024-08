Radni zasiadali w miejskich spółkach. Zarobili prawie 5 mln złotych

Ponad 850 tysięcy złotych zarobił jeden z wrocławskich radnych za zasiadanie jednocześnie w miejskich spółkach - wynika z raportu radnych Sławomira Czerwińskiego i Roberta Suligowskiego. W sumie zatrudnienie w spółkach, w których udziały ma miasto, znalazło 16 radnych poprzedniej kadencji. A to niejednokrotnie prowadzi do konfliktu interesów, bo radni są od kontrolowania tych spółek. Kiedy są w nich zatrudnieni, kontrolują samych siebie.

"Działali w jasnym stanie konfliktu interesów"

Jak podkreślił Suligowski, nie da się połączyć stosunku zależności służbowej z obiektywnym wykonywaniem mandatu radnego. - Często dochodziło do głosowania w sprawie samych spółek, czyli na przykład podwyższenia kapitału zakładowego. Radni, którzy takie pieniądze z tych spółek pobierali, działali w jasnym stanie konfliktu interesów pomiędzy tym, co robili dla spółki, i gdy decydowali o jej sytuacji finansowej – powiedział Robert Suligowski.

Kto ile zarobił?

Według raportu w latach 2019-2024 najwięcej zarobili radni PO Jarosław Charłampowicz (ok. 865 tys. zł), Agata Gwadera-Urlep (725 tys. zł) i Marta Kozłowska (ok. 579 tys. zł). Tuż za podium znalazł się Paweł Karpiński z PO, który zarobił 498 tys. zł; ówczesna przewodnicząca klubu Ewa Wolak dostała ok. 321 tys. zł. Zarabiali też m.in. radni Lewicy. Bartłomiej Ciążyński za różne usługi otrzymał łącznie ponad 437 tys. zł, Czesław Cyrul ponad 262 tys. zł, a Dominik Kłosowski ok. 231 tys. zł.