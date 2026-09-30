Wrocław Awantura przed lokalem, on wyjął nóż. Dwie osoby ciężko ranne

18-latkowi grozi 20 lat więzienia Źródło wideo: Policja Lubin Źródło zdj. gł.: Policja Lubin

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W nocy z soboty na niedzielę dyżurny policji w Lubinie (Dolnośląskie) otrzymał zgłoszenie o awanturze z udziałem kilkunastu osób przed jednym z lokali na terenie miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że ktoś użył noża.

Ciężkich obrażeń ciała doznało dwóch 20-letnich mężczyzn. Zostali przewiezieni do szpitali w Lubinie i Legnicy, gdzie przeszli operacje. Jak wynikało z informacji przekazanych przez lekarzy, odniesione przez nich obrażenia stanowiły realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Policjanci w tej sprawie zatrzymali początkowo 12 osób. Ustalili też, że podejrzewany o zadanie ciosów nożem uciekł.

18-latkowi grozi 20 lat więzienia

"Bardzo szybko ustalili pojazd, którym mógł się poruszać. Dzięki czynnościom operacyjnym namierzyli samochód, którym podróżował 18-latek. Chwilę później był już w rękach policjantów" - podała w komunikacie podkom. Sylwia Serafin, oficer prasowa policji w Lubinie.

18-latkowi grozi 20 lat więzienia Źródło zdjęcia: Policja Lubin

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 18-latkowi zarzutów. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na dwa miesiące.

Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.