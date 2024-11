3-miesięczny chłopiec zmarł w szpitalu. Prokuratura: trwa śledztwo wyjaśniające

Trzymiesięczne dziecko zmarło w szpitalu w Lubinie (woj. dolnośląskie), po tym jak dzień wcześniej zostało przewiezione do placówki z gorączką. Ojciec chłopca zawiadomił prokuraturę. Szpital składa rodzinie kondolencje i zapewnia, że współpracuje z prokuraturą w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

We wtorek, 19 listopada, 3-miesięczny Gabryś trafił do szpitala w Lubinie z gorączką. Jego mama, w rozmowie z portalem miedziowe.pl poinformowała, że zauważyła u dziecka w pachwinie krwiaka - kiedy poinformowała o tym lekarza to pielęgniarki podały mu najpierw czopek, a później antybiotyk o szerokim spektrum działania, jednak stan dziecka pogarszał się.