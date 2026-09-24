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Postrzelił policjanta w głowę. 33-latek usłyszał zarzuty, jest wniosek o areszt

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Policjant postrzelony podczas akcji
Funkcjonariusz postrzelony w trakcie interwencji pod Bolesławcem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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33-letni mężczyzna, podejrzewany o postrzelenie policjanta podczas interwencji w Kraśniku Górnym pod Bolesławcem, usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. Ranny policjant po operacji neurochirurgicznej pozostaje w bardzo ciężkim stanie.

W piątek mężczyzna podejrzewany o postrzelenie policjanta został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści, na wykonującego czynności służbowe funkcjonariusza policji.

"Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia" - poinformowała w piątek Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.   

Do postrzelenia policjanta doszło w czwartek, 24 września około 11 w Kraśniku Górnym. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu pojechali sprawdzić jedną z posesji, ponieważ posiadali informacje, że mogą znajdować się tam przedmioty pochodzące z kradzieży.

"Po przybyciu na miejsce policjanci rozpoczęli czynności procesowe z udziałem zastanych tam osób. W tym czasie do domu powrócił 33-letni mężczyzna, który oddał do jednego z funkcjonariuszy policji dwa strzały z broni palnej, raniąc policjanta w głowę, po czym zaczął uciekać. Został zatrzymany w trakcie pościgu" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Policjant postrzelony podczas akcji
Policjant postrzelony podczas akcji
Źródło zdjęcia: TVN24

Jak przekazuje policja, "funkcjonariusze również oddali strzały, sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany".

Policjant w ciężkim stanie

Ranny 28-letni funkcjonariusz policji został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Jak przekazała Justyna Sochacka, rzeczniczka LPR, mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala w Legnicy.

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Postrzelony policjant przeszedł operację
Źródło: TVN24

- Pacjent (...) był operowany neurochirurgicznie, bezpośrednio po zabiegu trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Stan pacjenta pozostaje pomimo działań lekarskich i pielęgniarskich cały czas bardzo ciężki. To była rana postrzałowa głowy - mówi lek. Rafał Gałuszka z wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Legnicy.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wykonują na miejscu zdarzenia czynności procesowe. Dokonywane są oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczane dowody. "Czynności procesowe wykonywane są w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza policji" - informuje prokurator.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dolnośląskiePolicja
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