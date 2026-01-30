Kopnął kobietę na chodniku, obrzucił jedzeniem i szarpał. Nagranie

Atak na kobietę w Kamiennej Górze Źródło: ID Informacje Dolnośląskie

Do ataków doszło w niedzielę oraz w poniedziałek w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku.

- Jedna z pokrzywdzonych zawiadomiła policję, że została zaatakowana, uderzona w twarz, poszarpana, zniszczono jej okulary. Udało jej się uciec, zgłosiła się do nas - informuje młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze. - W tej chwili mamy trzy pokrzywdzone kobiety - dodaje.

Jedna z nich zgłaszała groźby karalne, druga poinformowała o naruszeniu nietykalności cielesnej.

Monitoring nagrał atak

Portal ID Informacje Dolnośląskie opublikował nagranie z kamer monitoringu, na którym widać, jak mężczyzna kopnął przechodzącą kobietę. Gdy ta zwróciła mu uwagę, rzucił w nią jedzeniem, a następnie uderzył ręką w twarz. Kobieta postawiła się napastnikowi, doszło do szarpaniny.

W poniedziałek agresor został zatrzymany. Okazał się nim 29-latek z Kamiennej Góry. Jest dobrze znany policji z podobnych przestępstw.

- Przedstawiono mu zarzuty o charakterze chuligańskim związane z naruszeniem nietykalności cielesnej, spowodowaniem obrażeń ciała, groźbami karalnymi, znieważeniem i zniszczeniem mienia, ponieważ jednej z pań zniszczył okulary - informuje policjantka.

Nie chciał wytłumaczyć

W środę policjanci wystosowali do prokuratury wniosek o tymczasowe aresztowanie. Ta zadecydowała o zastosowaniu dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżaniu się do pokrzywdzonych.

Podczas przesłuchania mężczyzna nie chciał wytłumaczyć swojego zachowania.

Za czyny popełnione w warunkach recydywy grozi mu do siedmiu i pół roku więzienia.

