Kopnął kobietę na chodniku, obrzucił jedzeniem i szarpał. Nagranie

Do ataków doszło w niedzielę oraz w poniedziałek w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku.
- Jedna z pokrzywdzonych zawiadomiła policję, że została zaatakowana, uderzona w twarz, poszarpana, zniszczono jej okulary. Udało jej się uciec, zgłosiła się do nas - informuje młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze. - W tej chwili mamy trzy pokrzywdzone kobiety - dodaje.
Jedna z nich zgłaszała groźby karalne, druga poinformowała o naruszeniu nietykalności cielesnej.
Monitoring nagrał atak
Portal ID Informacje Dolnośląskie opublikował nagranie z kamer monitoringu, na którym widać, jak mężczyzna kopnął przechodzącą kobietę. Gdy ta zwróciła mu uwagę, rzucił w nią jedzeniem, a następnie uderzył ręką w twarz. Kobieta postawiła się napastnikowi, doszło do szarpaniny.
W poniedziałek agresor został zatrzymany. Okazał się nim 29-latek z Kamiennej Góry. Jest dobrze znany policji z podobnych przestępstw.
- Przedstawiono mu zarzuty o charakterze chuligańskim związane z naruszeniem nietykalności cielesnej, spowodowaniem obrażeń ciała, groźbami karalnymi, znieważeniem i zniszczeniem mienia, ponieważ jednej z pań zniszczył okulary - informuje policjantka.
Nie chciał wytłumaczyć
W środę policjanci wystosowali do prokuratury wniosek o tymczasowe aresztowanie. Ta zadecydowała o zastosowaniu dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżaniu się do pokrzywdzonych.
Podczas przesłuchania mężczyzna nie chciał wytłumaczyć swojego zachowania.
Za czyny popełnione w warunkach recydywy grozi mu do siedmiu i pół roku więzienia.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko/b
Źródło: tvn24.pl, ID Informacje Dolnośląskie
Źródło zdjęcia głównego: ID Informacje Dolnośląskie