Do zdarzenia doszło w miejscowości niedaleko Jeleniej Góry Źródło: Google Earth

Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i cofnięte uprawnienia. Mimo to 46-latek jechał ciężarówką, która jak się okazało, nie spełniała wymogów technicznych i była wykorzystywana do nielegalnego transportu odpadów. W aucie podróżował także poszukiwany 37-latek, który miał do odbycia karę pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 25 marca około godziny 17.40 na terenie gminy Jeżów Sudecki. Policjanci zatrzymali do kontroli ciężarówkę marki Scania.

- Jak się okazało, za kierownicą siedział 46-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego, który miał na swoim koncie dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów oraz dwie decyzje administracyjne o cofnięciu uprawnień - podaje jeleniogórska policja.

Kierowca cięzarówki jechał na zakazie i bez uprawnień Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Na miejsce wezwano także Inspekcję Transportu Drogowego.

W trakcie policyjnych czynności okazało się, że mężczyzna przewoził odpady bez wymaganego zezwolenia, nie posiadał karty kierowcy, tachograf w pojeździe nie miał legalizacji, a sam pojazd nie przeszedł obowiązkowych badań technicznych.

Był poszukiwany

- W aucie, na miejscu pasażera, znajdował się również 37-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego, który, jak wykazała policyjna baza danych był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 miesięcy i 29 dni - dodaje policja.

Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego zabezpieczyli pojazd do dalszych czynności administracyjnych. Kierowcy, oprócz odpowiedzialności karnej, grozi także kara administracyjna w wysokości do 50 tysięcy złotych.

Ciężarówka była wykorzystywana do nielegalnego transportu odpadów Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Zatrzymany 46-latek trafił do policyjnego aresztu, po czym zostanie doprowadzony do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, który rozpatrzy jego sprawę w trybie przyspieszonym. Za popełnione przestępstwa grozić mu może kara pozbawienia wolności do 5 lat.