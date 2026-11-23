Wystarczyły pierwsze opady śniegu. Pługopiaskarka przewróciła się na drodze
Katarzyna Trzepak z Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze powiedziała reporterowi TVN24, że w miniony weekend w okolicach Jeleniej Góry (Dolnośląskie) doszło w ostatnich dniach do kilku niegroźnych kolizji. Wszystkie były spowodowane trudnymi warunkami na drodze. Jedna z nich na drodze powiatowej Sędzisław-Jagniątków wyglądała jednak groźnie. W poniedziałek przewróciła się tam pługopiaskarka. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
"Kierowcy, noga z gazu"
- Pojawiły się na naszym terenie pierwsze opady śniegu, deszczu ze śniegiem, co oznacza, że te warunki drogowe znacznie się pogorszyły. Kierujący muszą uważać na to, że na drodze pojawiła się gołoledź, a więc ta cienka warstwa lodu, której tak naprawdę nie widać. W związku, z czym muszą uważać na to, żeby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - przypomniała policjantka. - Kierowcy są nieprzyzwyczajeni jeszcze do tych trudnych warunków i niestety muszą uzbroić się w cierpliwość podczas pokonywania drogi i przestawić na zimowy okres. Kierowcy, noga z gazu - zaapelowała policjantka.