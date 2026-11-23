Wrocław Wystarczyły pierwsze opady śniegu. Pługopiaskarka przewróciła się na drodze Piotr Krysztofiak |

Warunki na drogach w okolicy Jeleniej Góry były w weekend trudne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Katarzyna Trzepak z Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze powiedziała reporterowi TVN24, że w miniony weekend w okolicach Jeleniej Góry (Dolnośląskie) doszło w ostatnich dniach do kilku niegroźnych kolizji. Wszystkie były spowodowane trudnymi warunkami na drodze. Jedna z nich na drodze powiatowej Sędzisław-Jagniątków wyglądała jednak groźnie. W poniedziałek przewróciła się tam pługopiaskarka. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Trudne warunki na drogach w okolicach Jeleniej Góry Źródło zdjęcia: TVN24

"Kierowcy, noga z gazu"

- Pojawiły się na naszym terenie pierwsze opady śniegu, deszczu ze śniegiem, co oznacza, że te warunki drogowe znacznie się pogorszyły. Kierujący muszą uważać na to, że na drodze pojawiła się gołoledź, a więc ta cienka warstwa lodu, której tak naprawdę nie widać. W związku, z czym muszą uważać na to, żeby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - przypomniała policjantka. - Kierowcy są nieprzyzwyczajeni jeszcze do tych trudnych warunków i niestety muszą uzbroić się w cierpliwość podczas pokonywania drogi i przestawić na zimowy okres. Kierowcy, noga z gazu - zaapelowała policjantka.