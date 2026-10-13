W piwnicy miał plantację marihuany, znaleziono setki krzewów. 59-latek aresztowany
Policjanci z Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze zatrzymali 59-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o uprawę, wytwarzanie i posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz posiadanie urządzeń do ich wytwarzania.
Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna zorganizował uprawę konopi w piwnicy swojego domu.
"W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli ponad 600 krzewów konopi indyjskich znajdujących się w różnych fazach wzrostu. Uprawa była wyposażona w urządzenia umożliwiające zapewnienie roślinom odpowiednich warunków" - informuje jeleniogórska policja.
Marihuana i kokaina
Funkcjonariusze znaleźli między innymi sprzęt sterujący ogrzewaniem, oświetleniem i wentylacją, niezbędny do kontrolowania procesu wzrostu roślin. W pomieszczeniach policjanci znaleźli również trzy i pół kilograma marihuany oraz kokainę, z której można uzyskać ponad 80 porcji handlowych.
59-latek usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych, a Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.
Za zarzucane mężczyźnie przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.