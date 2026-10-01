Wrocław Nietypowa przyczyna groźnego zdarzenia na drodze Svitlana Kucherenko |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Jeleniej Górze

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Do zdarzenia doszło 30 września, kilka minut przed godziną 14, na ulicy Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze.

"38-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym marki Citroen jechała od strony Wrocławia. W pewnym momencie do wnętrza pojazdu wpadł owad, który rozproszył jej uwagę. Kobieta, próbując zareagować na nieoczekiwaną sytuację, straciła panowanie nad samochodem" - informuje Komenda Miejska Policja w Jeleniej Górze.

Owad był przyczyną groźnej kolizji Źródło zdjęcia: KMP w Jeleniej Górze

Owad w samochodzie i groźna kolizja

W efekcie zjechała z jezdni, a następnie uderzyła w znak drogowy i wpadła do przydrożnego rowu. Kobieta nie odniosła obrażeń.

Kierująca staranował znak i wpadła do rowu Źródło zdjęcia: KMP w Jeleniej Górze

Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym 38-latka została ukarana mandatem.