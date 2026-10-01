Nietypowa przyczyna groźnego zdarzenia na drodze
Do zdarzenia doszło 30 września, kilka minut przed godziną 14, na ulicy Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze.
"38-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym marki Citroen jechała od strony Wrocławia. W pewnym momencie do wnętrza pojazdu wpadł owad, który rozproszył jej uwagę. Kobieta, próbując zareagować na nieoczekiwaną sytuację, straciła panowanie nad samochodem" - informuje Komenda Miejska Policja w Jeleniej Górze.
Owad w samochodzie i groźna kolizja
W efekcie zjechała z jezdni, a następnie uderzyła w znak drogowy i wpadła do przydrożnego rowu. Kobieta nie odniosła obrażeń.
Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym 38-latka została ukarana mandatem.
Źródło: tvn24.pl