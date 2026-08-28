Wrocław Pobili i okradli 18-latkę na placu zabaw. W tle konflikt między nastolatkami Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pobili 18-latkę na placu zabaw, zostali zatrzymani Źródło wideo: KPP w Jaworze Źródło zdj. gł.: KPP w Jaworze

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W piątek, 21 sierpnia około 19.30 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące pobicia kobiety, do którego doszło na placu zabaw w Jaworze. Na miejsce funkcjonariusze zastali 18-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej, która miała widoczne obrażenia ciała. Dodatkowo skradziono jej plecak z rzeczami osobistymi.

W toku prowadzonych czynności szybko ustalili osoby odpowiedzialne za to zdarzenie - byli to mieszkańcy Jawora: 42-letni ojciec, jego 37-letni brat oraz 17-letnia córka starszego z nich.

"Jak wynika ze zgromadzonych informacji, tłem całej sytuacji było wcześniejsze nieporozumienie pomiędzy nastolatkami. Chęć odwetu za tamto zdarzenie doprowadziła do ataku na 18-latkę" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Jaworze.

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Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że sprawcy mieli działać wspólnie. Według policji, mężczyźni i nastolatka mieli bić i kopać kobietę, szarpać ją za włosy oraz przytrzymywać za ręce. Następnie zabrali jej plecak wraz z zawartością. Wartość skradzionych rzeczy pokrzywdzona oszacowała na blisko 1500 złotych.

18-latka doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Kilka dni później, 25 sierpnia, policjanci zatrzymali obu mężczyzn. Usłyszeli oni zarzuty rozboju. Sąd zastosował wobec 42-latka tymczasowe aresztowanie na miesiąc. Wobec jego brata zastosowano natomiast dozór policji. Za przestępstwo rozboju kodeks karny przewiduje karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Pobili 18-latkę i ukradli jej plecak Źródło zdjęcia: KPP w Jaworze

Wobec 17-letniej córki 42-latka czynności procesowe zostaną wykonane w miejscu jej obecnego pobytu, czyli w ośrodku szkolno-wychowawczym.