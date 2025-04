Do zdarzenia doszło w Dzierżoniowie Źródło: Google Earth

Mężczyzna przez 1,5 roku uporczywie nękał swoją byłą żonę, groził jej zabójstwem, stosował w stosunku do niej nielegalne urządzenia obserwacyjne. Sąd Okręgowy w Świdnicy wydał prawomocny wyrok 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie wielokrotnego stalkera.

We wtorek, 15 kwietnia, w Sądzie Okręgowym w Świdnicy zapadł prawomocny wyrok w sprawie stalkera, mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego.

"Przez okres 1,5 roku uporczywie nękał swoją byłą żonę, groził jej zabójstwem, stosował w stosunku do niej nielegalne urządzenia obserwacyjne, zmuszał ją do określonych zachowań i nie stosował się do wcześniejszych zakazów sądowych. Zachowanie sprawcy wyczerpywało znamiona tzw. stalkingu – nękania pokrzywdzonej poprzez telefoniczne dzwonienie, wysyłanie wiadomości SMS, wiadomości w komunikatorach internetowych, obserwowanie mieszkania, śledzenie i prześladowanie jej aktywności na portalach internetowych" - przekazał Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Mężczyzna w przeszłości był karany za podobne przestępstwa, mimo odbycia wieloletniej kary pozbawienia wolności w dalszym ciągu dopuszczał się identycznych zachowań.

Kara więzienia

Sąd wymierzył mu karę 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zasądził na rzecz pokrzywdzonej zadośćuczynienie w kwocie 30 tysięcy złotych.