Wrocław

Pociąg zmiażdżył auto, ratownicy przez trzy godziny próbowali dostać się do zakleszczonego kierowcy

Wypadek w miejscowości Chrząstawa
Zderzenie samochodu dostawczego z pociągiem w miejscowości Chrząstawa
Źródło: TVN24
W Chrząstawie (woj. dolnośląskie) doszło do zderzenia pociągu Kolei Dolnośląskich z samochodem dostawczym marki Iveco na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Siła uderzenia była tak duża, że auto zostało zmiażdżone przez nadjeżdżający skład i wciągnięte pod niego. Ratownicy przez trzy godziny próbowali dostać się do zakleszczonego kierowcy.

Do wypadku doszło w środę, 11 lutego po godzinie 14, w miejscowości Chrząstawa. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, gdzie nie ma rogatek ani świateł.

- Doszło do zderzenia samochodu dostawczego z pociągiem Kolei Dolnośląskich. Samochód wjechał na niestrzeżony przejazd wprost pod nadjeżdżający pociąg. Pojazd jest uwięziony pomiędzy peronem a wózkiem tego pociągu - poinformował kpt. Przemysław Rogalewicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Wypadek w miejscowości Chrząstawa
Wypadek w miejscowości Chrząstawa
Źródło: TVN24

Na miejscu pracują służby.

- Policjanci ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Iveco, który przewoził artykuły spożywcze, z nieustalonych przyczyn wjechał pod prawidłowo poruszający się pociąg Kolei Dolnośląskich, w wyniku czego doszło do zderzenia. W kokpicie tego pojazdu mamy zakleszczonego kierowcę, który najprawdopodobniej jest w stanie zagrażającym zdrowiu i życiu, zostanie przekazany ratownikom medycznym - przekazał st. asp. Łukasz Porębski z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W pociągu podróżowało 14 osób - 11 pasażerów oraz trzy osoby z obsługi. Wszyscy bezpiecznie opuścili skład. Maszynista był trzeźwy.

Wypadek na przejeździe kolejowym
Wypadek na przejeździe kolejowym
Źródło: TVN24

- W tej chwili trwają czynności związane z przygotowaniem do podniesienia całego pociągu za pomocą specjalistycznego dźwigu. Nie mam informacji o tym, w jakim stanie jest kierowca auta dostawczego i czy w ogóle przeżył, prawdopodobnie nie - przekazał po godzinie 16.40 komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy wrocławskiej policji.

Około godziny 18 strażakom udało się dotrzeć do kierowcy. - Uzyskaliśmy dostęp do osoby poszkodowanej. Lekarz stwierdził zgon. Swoje czynności na miejscu prowadzi teraz policja i prokuratura - poinformowała straż pożarna.

Jak przekazała policja, ofiarą wypadku jest 73-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego.

Rzecznik Kolei Dolnośląskich poinformował, że wstrzymano ruch pociągów na odcinku Dobrzykowice-Jelcz-Laskowice. Uruchomiono komunikację zastępczą.

Zderzenie pociągu z samochodem
Zderzenie pociągu z samochodem
Źródło: Kąty Wrocławskie na sygnale
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Województwo dolnośląskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica