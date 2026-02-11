Pociąg zmiażdżył auto, ratownicy przez trzy godziny próbowali dostać się do zakleszczonego kierowcy

Zderzenie samochodu dostawczego z pociągiem w miejscowości Chrząstawa Źródło: TVN24

Do wypadku doszło w środę, 11 lutego po godzinie 14, w miejscowości Chrząstawa. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, gdzie nie ma rogatek ani świateł.

- Doszło do zderzenia samochodu dostawczego z pociągiem Kolei Dolnośląskich. Samochód wjechał na niestrzeżony przejazd wprost pod nadjeżdżający pociąg. Pojazd jest uwięziony pomiędzy peronem a wózkiem tego pociągu - poinformował kpt. Przemysław Rogalewicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Na miejscu pracują służby.

- Policjanci ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Iveco, który przewoził artykuły spożywcze, z nieustalonych przyczyn wjechał pod prawidłowo poruszający się pociąg Kolei Dolnośląskich, w wyniku czego doszło do zderzenia. W kokpicie tego pojazdu mamy zakleszczonego kierowcę, który najprawdopodobniej jest w stanie zagrażającym zdrowiu i życiu, zostanie przekazany ratownikom medycznym - przekazał st. asp. Łukasz Porębski z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W pociągu podróżowało 14 osób - 11 pasażerów oraz trzy osoby z obsługi. Wszyscy bezpiecznie opuścili skład. Maszynista był trzeźwy.

- W tej chwili trwają czynności związane z przygotowaniem do podniesienia całego pociągu za pomocą specjalistycznego dźwigu. Nie mam informacji o tym, w jakim stanie jest kierowca auta dostawczego i czy w ogóle przeżył, prawdopodobnie nie - przekazał po godzinie 16.40 komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy wrocławskiej policji.

Około godziny 18 strażakom udało się dotrzeć do kierowcy. - Uzyskaliśmy dostęp do osoby poszkodowanej. Lekarz stwierdził zgon. Swoje czynności na miejscu prowadzi teraz policja i prokuratura - poinformowała straż pożarna.

Jak przekazała policja, ofiarą wypadku jest 73-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego.

Rzecznik Kolei Dolnośląskich poinformował, że wstrzymano ruch pociągów na odcinku Dobrzykowice-Jelcz-Laskowice. Uruchomiono komunikację zastępczą.

