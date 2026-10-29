Trójmiasto Spowodował wypadek na autostradzie. Pijany kierowca usłyszał zarzuty Damian Nowicki |

Jak widzi pijany kierowca? Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Policja Pomorska

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W środę 28 października Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim zastosował trzymiesięczny areszt wobec 50-letniego obywatela Niemiec Pawła K., który mając 1,7 promila alkoholu we krwi, doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarówką na autostradzie A1. W wypadku obrażeń ciała doznał pasażer pojazdu.

Tymczasowy areszt dla nietrzeźwego kierowcy, który spowodował wypadek na autostradzie A1 Źródło zdjęcia: Policja Pomorska

Prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował, że śledczy odtworzyli przebieg zdarzenia, do którego w nocy z poniedziałeku na wtorek doszło na 65. kilometrze autostrady A1, na wysokości miejscowości Kamionka.

Zgodnie z tymi ustaleniami, jadący w kierunku Torunia Paweł K., najpierw uderzył w bariery oddzielające pasy ruchu objęte remontem, po czym zjechał na jezdnię przeznaczoną dla kierunku przeciwnego i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym Mercedesem z naczepą. Pasażer oraz kierowca osobówki zostali przewiezieni do szpitala.

Zarzuty dla pijanego kierowcy za wypadek na autotradzie A1 Źródło zdjęcia: Policja Pomorska

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim, gdzie przedstawiono mu zarzuty umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa i spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości.

- Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu grozi mu kara do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności - podaje prokurator.