Auto zsunęło się z parkingu na tory

Samochód pozostawiony na parkingu przy torowisku we Władysławowie osunął się w kierunku torów. Służby drogowe, które odholowały pojazd, poinformowały, że jedynie "wystawał", ale nie znajdował się "w obrębie szyn".

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło we Władysławowie na Pomorzu. Auto zapakowane na parkingu przy torowisku osunęło się w kierunku torów. W tej sprawie skontaktowaliśmy się ze strażą miejską we Władysławowie. Jak przekazał oficer dyżurny zgłoszenie wpłynęło około godziny 10.