Rozpoczął się 16. Kongres Kobiet. "Z wielu postulatów niewiele zostało spełnionych"

Przypomniała, że jednym z haseł ówczesnych czasów było: "Kobiety wracajcie do domów". - To, że żyjemy w demokratycznym kraju, jest ogromną zasługą nas - kobiet. Zabiegałyśmy o wiele postulatów, jednak spełnione z nich zostało bardzo niewiele - stwierdziła współorganizatorka Kongresu.

Podkreśliła, że kobiety doczekały się kwot na listach wyborczych, dzięki czemu weszły do polityki. - W tym roku udała nam się rzecz absolutnie wyjątkowa - mianowicie zmienić w parlamencie definicję zgwałcenia. Nie przyszło to lekko - oceniła.

Parytety, równość płac, kwoty w zarządach

Prof. Środa podkreśliła, że Kongres nie zapomina o prawach reprodukcyjnych. - To soczewka, która pokazuje stosunek państwa do kobiet - stwierdziła i dodała, że Polska jest "jedynym krajem w Europie, w którym kobiety są traktowane jako osoby niezdolne do decydowania do swojej własnej dzietności".