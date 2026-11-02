Trójmiasto Samochód zderzył się z łosiem. Cztery osoby trafiły do szpitala Oprac. Damian Nowicki |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP Malbork

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Około godziny 4:35 1 listopada strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku otrzymali zgłoszenie o wypadku samochodowym z udziałem łosia.

Wedle ustaleń policji zwierzę nagle wybiegło z pola na jezdnię, a kierowca nie zdołał go wyminąć. Siła uderzenia była ogromna, samochód ma zniszczony całą maskę, wybitą przednią szybę i zgnieciony dach. W działaniach ratowniczych uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśnicza w Malborku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Silnik pojazdu leżał na zewnątrz. Kierowca miał prawo jazdy od dwóch miesięcy

— W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby, które po udzieleniu pomocy zostały przetransportowane do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego. Szczęśliwie były to jedynie powierzchowne obrażenia i otarcia skóry — poinformował sekcyjny Patryk Kleina, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.