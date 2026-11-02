Samochód zderzył się z łosiem. Cztery osoby trafiły do szpitala
Około godziny 4:35 1 listopada strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku otrzymali zgłoszenie o wypadku samochodowym z udziałem łosia.
Wedle ustaleń policji zwierzę nagle wybiegło z pola na jezdnię, a kierowca nie zdołał go wyminąć. Siła uderzenia była ogromna, samochód ma zniszczony całą maskę, wybitą przednią szybę i zgnieciony dach. W działaniach ratowniczych uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśnicza w Malborku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu.
— W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby, które po udzieleniu pomocy zostały przetransportowane do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego. Szczęśliwie były to jedynie powierzchowne obrażenia i otarcia skóry — poinformował sekcyjny Patryk Kleina, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.