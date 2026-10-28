Mężczyzna wpadł między peron, a pociąg SKM w Sopocie. "Silny wpływ alkoholu"
Do zdarzenia doszło w poniedziałek 26 października. Koło godziny 17 na stacji Sopot Główny Szybkiej Kolei Miejskiej. Stojący na peronie podróżny przekroczył żółtą linię przed całkowitym zatrzymaniem pociągu i próbował dotknąć lub złapać się składu. Stracił równowagę i wpadł między krawędź platformy, a pociąg.
Dzięki szybkiej reakcji innych podróżnych, funkcjonariuszy SOK PKP SKM, a potem służb ratunkowych, którzy udzielili pomocy, mężczyźnie nic się nie stało. Po tym jak udało się go wydobyć, otrzymał pomoc medyczną i został przetransportowany do szpitala.
SKM Trójmiasto poinformowano, że z powodu oczekiwania na pogotowie ratunkowe pociąg relacji Gdańsk Śródmieście-Wejherowo został opóźniony o około 20 minut.
- W toku działań wyjaśniających funkcjonariusze ustalili, że 37-letni mieszkaniec Wejherowa, będąc pod silnym wpływem alkoholu, stracił równowagę i wpadł między peron, a hamujący pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej - podał młodszy aspirant Radosław Jaśkiewicz oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie.