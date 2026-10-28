Trójmiasto Mężczyzna wpadł między peron, a pociąg SKM w Sopocie. "Silny wpływ alkoholu" Oprac. Damian Nowicki |

Pijany mężczyzna wpadł na tory Źródło wideo: Monitoring PKP/SKM Źródło zdj. gł.: SKM Trójmiasto

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek 26 października. Koło godziny 17 na stacji Sopot Główny Szybkiej Kolei Miejskiej. Stojący na peronie podróżny przekroczył żółtą linię przed całkowitym zatrzymaniem pociągu i próbował dotknąć lub złapać się składu. Stracił równowagę i wpadł między krawędź platformy, a pociąg.

Pijany 37-latek wpadł między peron a pociąg SKM Źródło zdjęcia: SKM Trójmiasto

Dzięki szybkiej reakcji innych podróżnych, funkcjonariuszy SOK PKP SKM, a potem służb ratunkowych, którzy udzielili pomocy, mężczyźnie nic się nie stało. Po tym jak udało się go wydobyć, otrzymał pomoc medyczną i został przetransportowany do szpitala.

SKM Trójmiasto poinformowano, że z powodu oczekiwania na pogotowie ratunkowe pociąg relacji Gdańsk Śródmieście-Wejherowo został opóźniony o około 20 minut.

- W toku działań wyjaśniających funkcjonariusze ustalili, że 37-letni mieszkaniec Wejherowa, będąc pod silnym wpływem alkoholu, stracił równowagę i wpadł między peron, a hamujący pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej - podał młodszy aspirant Radosław Jaśkiewicz oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie.