Trójmiasto Ktoś ostrzelał szkolnego busa. "Szok i przerażenie" Anna Winiarska |

W Skarszewach (Pomorskie) ostrzelano szkolnego busa Źródło wideo: Jacek Pauli/Facebook Źródło zdj. gł.: Jacek Pauli/Facebook

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O sprawie poinformował w środę w mediach społecznościowych Jacek Pauli, burmistrz Skarszew.

"15 strzałów oddanych najprawdopodobniej z broni pneumatycznej do szkolnego busa - szok i przerażenie! Nieznany sprawca ostrzelał zaparkowany, szkolny bus, którym na co dzień jeżdżą nasze dzieci" - napisał Pauli.

Policja szuka sprawcy

Doniesienia potwierdziła policja. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że do uszkodzenia szyb mogło dojść w nocy przy użyciu wiatrówki. Uszkodzenia zauważono rano - poinformował Marcin Kunka, oficer prasowy KPP Starogard Gdański. Nie potwierdził na razie informacji o 15 oddanych strzałach.

Policja zwróciła się do osób posiadających dodatkowe informacje o tym zdarzeniu o zgłaszanie się.