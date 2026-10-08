Ktoś ostrzelał szkolnego busa. "Szok i przerażenie"
O sprawie poinformował w środę w mediach społecznościowych Jacek Pauli, burmistrz Skarszew.
"15 strzałów oddanych najprawdopodobniej z broni pneumatycznej do szkolnego busa - szok i przerażenie! Nieznany sprawca ostrzelał zaparkowany, szkolny bus, którym na co dzień jeżdżą nasze dzieci" - napisał Pauli.
Policja szuka sprawcy
Doniesienia potwierdziła policja. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że do uszkodzenia szyb mogło dojść w nocy przy użyciu wiatrówki. Uszkodzenia zauważono rano - poinformował Marcin Kunka, oficer prasowy KPP Starogard Gdański. Nie potwierdził na razie informacji o 15 oddanych strzałach.
Policja zwróciła się do osób posiadających dodatkowe informacje o tym zdarzeniu o zgłaszanie się.
Źródło: tvn24.pl