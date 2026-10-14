Trójmiasto Jechał niemal trzykrotnie za szybko. Ale to nie koniec jego problemów Damian Nowicki |

Fotoradary na polskich drogach Źródło wideo: TVN Turbo Źródło zdj. gł.: KMP w Słupsku

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek 12 października w miejscowości Sąborze (powiat słupski). Funkcjonariusze słupskiej policji zatrzymali mężczyznę, który przez teren zabudowany - w miejscu, gdzie dozwolona prędkość to 50 km/h - jechał 129 km/h.

W czasie sprawdzania mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że niemal trzykrotne przekroczenie prędkości nie jest jedynym wykroczeniem 32-letniego mężczyzny.

- Sąd wydał mu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a starosta wydał decyzję o cofnięciu mu uprawnień - tłumaczy młodszy aspirant Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku.

Kierujący wcześniej stracił prawo jazdy za punkty karne, w tym za przekroczenie prędkości.

- Za działanie w tak zwanej „drogowej recydywie” funkcjonariusze ukarali mężczyznę mandatem w wysokości 5000 złotych i 15 punktami karnymi. Za złamanie zakazu i niestosowanie się do decyzji administracyjnej 32-latek odpowie przed sądem - podsumowuje Galus.