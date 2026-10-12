Trójmiasto Przycinał drzewo, wypadł z kosza podnośnika Damian Nowicki |

Wypadki przy pracy (wideo ilustracyjne, archiwalne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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10 października około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o upadku mężczyzny z dużej wysokości. Podczas przycinania drzewa wypadł on z kosza podnośnika, który był na wysokości około 12 metrów.

Na miejscu, w miejscowości Robakowo (powiat wejherowski), strażacy znaleźli nieprzytomnego mężczyznę i natychmiast przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy. W interwencji brał udział również Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Ratownicy medyczni podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, w wyniku której przywrócono czynności życiowe poszkodowanego - przekazał mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

Został on przetransportowany do szpitala.