Trójmiasto Doprowadził do zderzenia z autobusem. Miał ponad dwa promile w organizmie Oprac. Michał Malinowski |

Zarzuty dla pijanego kierowcy po zderzeniu z autobusem Źródło wideo: KWP w Gdańsku Źródło zdj. gł.: KWP w Gdańsku

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39-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego w poniedziałek, 24 sierpnia, został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty.

- Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec 39-latka środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego - 10 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydawania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy - przekazała asp. sztab. Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Zderzenie z autobusem

W piątek, 21 sierpnia, wieczorem dyżurny lęborskiej policji został powiadomiony o ujęciu obywatelskim nietrzeźwego kierowcy Opla Astry, który we Wrześciu doprowadził do kolizji z autobusem.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

Na miejsce zostali skierowani policjanci z Łeby, którzy poddali badaniu alkotestem wskazanego kierowcę.

Kierujący Oplem 39-latek z województwa kujawsko-pomorskiego, dojeżdżając do wzniesienia rozpoczął manewr wyprzedzania autobusu marki Setra. Gdy zorientował się, że z przeciwnej strony jedzie inny pojazd, chciał wrócić na swój pas, ale gdy na niego zjeżdżał, zahaczył przodem i prawym bokiem o tył autobusu.

Ponad dwa promile w organizmie

Wszystkie trzy pojazdy zatrzymały się na poboczu. Gdy uczestnicy zdarzenia zorientowali się, że siedzący za kierownicą Opla mężczyzna może być nietrzeźwy, nie pozwolili mu odjechać i wezwali policję.

Badanie alkotestem wykazało obecność w organizmie 39-latka ponad dwóch promili alkoholu. Autobusem do Łeby jechało ponad 50 dorosłych pasażerów. Nikt w wyniku tej kolizji nie odniósł obrażeń. Mundurowi zatrzymali 39-latka oraz jego prawo jazdy i zabezpieczyli samochód.

W samochodzie znajdowały się butelki po alkoholu Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

W poniedziałek zatrzymany został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez 15 lat.