Stodoła spłonęła od niedopałka papierosa. Zatrzymany 13-latek

Funkcjonariusze zatrzymali 13-latka podejrzanego o podpalenie stodoły w gminie Karsin (woj. pomorskie). Oficer prasowy kościerskiej policji asp. szt. Piotr Kwidzyński poinformował, że do pożaru doszło w niedzielę ok. godz. 15.00. - Chłopak powiedział policjantom, że zaprószył ogień poprzez wyrzucenie niedopałka papierosa na baloty słomy, które szybko zajęły się ogniem, co doprowadziło do całkowitego spalenia stodoły - zrelacjonował funkcjonariusz. Straty oszacowano na 60 tys. złotych. "Zgromadzony materiał policjanci przekazali do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, przed którym odpowie 13-latek" - przekazał policjant.