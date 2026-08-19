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Trójmiasto

Poluzowane śruby w aucie prezydent Gdyni. Pierwsze reakcje i wyrazy wsparcia

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Aleksandra Kosiorek
Aleksandra Dulkiewicz o incydencie z udziałem prezydentki Gdyni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP
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Prezydentki Gdańska i Sopotu wyraziły pełną solidarność z Aleksandrą Kosiorek po tym, jak w jej samochodzie ktoś prawdopodobnie poluzował śruby, a pojazd zgubił koło w trakcie jazdy. "Poluzowanie śrub w samochodzie to nie jest żart, wybryk czy forma protestu - to realne zagrożenie życia i zdrowia" - napisała prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

O incydencie prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek poinformowała w rozmowie z Radiem Gdańsk. Powiedziała, że w jej prywatnym samochodzie poluzowane zostały śruby w dwóch tylnych kołach. Podczas weekendowej podróży auto zgubiło koło na drodze, po wcześniejszej jeździe autostradą. Samochodem jechał mąż prezydent oraz trójka ich dzieci.

- W poniedziałek policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednią utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawa została przekazana prokuraturze. Ustalamy okoliczności - powiedział aspirant Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

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Aspirant Marek Kobiałko, z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, o zdarzeniu z udziałem samochodu prezydentki Gdyni
Źródło: TVN24

Do sprawy odniósł się również rzecznik prasowy gdyńskiego magistratu.

- W niedzielę mąż pani prezydent wracał z weekendowego wyjazdu. W miejscowości Borzechowo usłyszał narastające hałasy. Zahamował i w tym momencie z pojazdu odpadło lewe, tylne koło. Mąż pani prezydent zatrzymał samochód, sprawdził, co się stało. Okazało się, że drugie tylne koło było również poluzowane. Po powrocie do Gdyni pani prezydent złożyła zawiadomienie na policję - powiedział Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gdyni.

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Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy urzędu miasta Gdyni, o sytuacji z udziałem samochodu prezydentki
Źródło: TVN24

Słowa wsparcia od prezydentek Gdańska i Sopotu

Pełną solidarność i wsparcie dla Aleksandry Kosiorek wyraziły prezydentki Gdańska i Sopotu. Aleksandra Dulkiewicz napisała w mediach społecznościowych, że "to, co spotkało prezydentkę i jej bliskich jest absolutnie niedopuszczalne i naprawdę trudno przejść obok tego obojętnie".

"Poluzowanie śrub w samochodzie to nie jest żart, wybryk czy forma protestu - to realne zagrożenie życia i zdrowia. Możemy się różnić, możemy ostro dyskutować i mieć zupełnie inne poglądy. Ale nigdy nie może być zgody na przemoc, zastraszanie ani narażanie kogokolwiek na utratę życia" - napisała Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska.

Aleksandra Dulkiewicz dodała, że prezydentka Gdyni ma jej pełne wsparcie. Podkreśliła, że wierzy w to, że sprawca zostanie złapany i odpowie za to.

Słowa wsparcia popłynęły również od prezydentki Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim.

"Nawet nie chcę myśleć o tym, że mogło to być celowe działanie, które mogło narazić na utratę życia bliskich prezydentki Aleksandry Kosiorek. Olu, solidaryzujemy się z Tobą. Nie ma naszej zgody na hejt i nienawiść. Pamiętajmy, że za słowami mogą iść czyny, a ich konsekwencje mogą być bardzo poważne" - napisała prezydentka Sopotu.

W sprawie powołany ma zostać biegły, który oceni, czy do poluzowania śrub mogło dojść samoistnie. Prezydent Kosiorek ujawniła w rozmowie z rozgłośnią, że już wcześniej otrzymywała pogróżki, a policja zaproponowała jej przydzielenie ochrony.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
GdyniaSopot
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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