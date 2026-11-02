Zabrał auto rodziców, uciekał policjantom. 16-latek był pijany
W niedzielę, 1 listopada, gdańscy policjanci ruchu drogowego odebrali komunikat o poszukiwaniach 16-letniego mieszkańca Bydgoszczy, który zabrał samochód bez wiedzy rodziców i pojechał w nieznanym kierunku. Z informacji, jakie otrzymali, wynikało, że może się znajdować w rejonie ul. Goplańskiej.
Próbował uciekać
Pojechali na miejsce i gdy zauważyli auto pasujące do opisu, dali kierowcy sygnały do zatrzymania. Ten zignorował polecenie, przyspieszył i zaczął uciekać. Stracił jednak panowanie nad pojazdem, uderzył w rozdzielnię elektryczną i dachował.
Nastolatek został zatrzymany, gdy próbował wydostać się z rozbitego samochodu. Policjanci wezwali na miejsce ratowników medycznych, którzy zbadali 16-latka i podjęli decyzję o przetransportowaniu go do szpitala. Chłopak miał prawie promil alkoholu w organizmie.
Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pod wpływem alkoholu i bez uprawnień 16-latek odpowie przed sądem rodzinnym.