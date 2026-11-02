Trójmiasto Zabrał auto rodziców, uciekał policjantom. 16-latek był pijany Damian Nowicki |

Pijany 16-latek zabrał samochód rodzicom i uciekał przed policją Źródło wideo: Policja Pomorska Źródło zdj. gł.: Policja Pomorska

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W niedzielę, 1 listopada, gdańscy policjanci ruchu drogowego odebrali komunikat o poszukiwaniach 16-letniego mieszkańca Bydgoszczy, który zabrał samochód bez wiedzy rodziców i pojechał w nieznanym kierunku. Z informacji, jakie otrzymali, wynikało, że może się znajdować w rejonie ul. Goplańskiej.

Nietrzeźwy 16-latek zabrał auto rodziców Źródło zdjęcia: Policja Pomorska

Próbował uciekać

Pojechali na miejsce i gdy zauważyli auto pasujące do opisu, dali kierowcy sygnały do zatrzymania. Ten zignorował polecenie, przyspieszył i zaczął uciekać. Stracił jednak panowanie nad pojazdem, uderzył w rozdzielnię elektryczną i dachował.

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Nastolatek został zatrzymany, gdy próbował wydostać się z rozbitego samochodu. Policjanci wezwali na miejsce ratowników medycznych, którzy zbadali 16-latka i podjęli decyzję o przetransportowaniu go do szpitala. Chłopak miał prawie promil alkoholu w organizmie.

Stracił panowanie nad pojazdem i się rozbił Źródło zdjęcia: Policja Pomorska

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pod wpływem alkoholu i bez uprawnień 16-latek odpowie przed sądem rodzinnym.