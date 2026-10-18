Przy torach znaleziono niewybuch. Były utrudniania w ruchu pociągów
W sobotę po godzinie 19 policja dostała informację, że podczas prac modernizacyjnych prowadzonych w pobliżu stacji Gdańsk Wrzeszcz odkryty został niewybuch.
W rejon alei Żołnierzy Wyklętych skierowani zostali policyjni pirotechnicy.
Policja: przedmiot przypominający pocisk artyleryjski
Był to przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. "W związku ze znalezieniem niewybuchu całkowicie wstrzymano ruch pociągów na stacji Gdańsk Wrzeszcz" – czytamy na profilu facebookowym Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
Jak poinformowało PKP Intercity okazało się, że niewybuch pochodzi z okresu II wojny światowej.
Spółka przekazała też, że bilety PKP Intercity są honorowane do odwołania w pociągach PKP SKM w Trójmieście i POLREGIO na odcinku Lębork – Gdynia – Tczew oraz w komunikacji miejskiej na terenie Trójmiasta. Prosił też podróżnych o śledzenie komunikatów.
Wznowiono ruch przez Gdańsk Wrzeszcz
W niedzielę po godzinie 8 PKP Intecity poinformowało, że o godzinie 7.30 wznowiony został ruch pociągów przez stację Gdańsk Wrzeszcz.
"Utrudnienia wtórne w kursowaniu pociągów PKP Intercity mogą utrzymywać się jeszcze przez kilka godzin" – czytamy w komunikacie.