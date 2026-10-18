Trójmiasto Przy torach znaleziono niewybuch. Były utrudniania w ruchu pociągów Oprac. Tomasz Mikulicz |

13.10.2019 | "Przez nasz kraj przeszły różne wojny". Z czym muszą mierzyć się saperzy? (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: Katarzyna Górniak | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KMP Gdańsk

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W sobotę po godzinie 19 policja dostała informację, że podczas prac modernizacyjnych prowadzonych w pobliżu stacji Gdańsk Wrzeszcz odkryty został niewybuch.

W rejon alei Żołnierzy Wyklętych skierowani zostali policyjni pirotechnicy.

Przy torach znaleziono niewybuch Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

Policja: przedmiot przypominający pocisk artyleryjski

Był to przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. "W związku ze znalezieniem niewybuchu całkowicie wstrzymano ruch pociągów na stacji Gdańsk Wrzeszcz" – czytamy na profilu facebookowym Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jak poinformowało PKP Intercity okazało się, że niewybuch pochodzi z okresu II wojny światowej.

Spółka przekazała też, że bilety PKP Intercity są honorowane do odwołania w pociągach PKP SKM w Trójmieście i POLREGIO na odcinku Lębork – Gdynia – Tczew oraz w komunikacji miejskiej na terenie Trójmiasta. Prosił też podróżnych o śledzenie komunikatów.

Wznowiono ruch przez Gdańsk Wrzeszcz

W niedzielę po godzinie 8 PKP Intecity poinformowało, że o godzinie 7.30 wznowiony został ruch pociągów przez stację Gdańsk Wrzeszcz.

"Utrudnienia wtórne w kursowaniu pociągów PKP Intercity mogą utrzymywać się jeszcze przez kilka godzin" – czytamy w komunikacie.