Trójmiasto W kartonach i torbach nieśli 16 tysięcy porcji narkotyków Damian Nowicki |

"To nie jest kiepski żart". Jak działa rynek narkotykowy w sieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP w Gdańsku

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Policjanci zwrócili uwagę na dwóch nerwowo zachowujących się mężczyzn. Jeden z nich niósł dwa kartony, a drugi dużą plastikową torbę.

W sprawie narkotyków dwie osoby usłyszały zarzuty Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

Wylegitymowali ich, a podczas przeszukania pakunków znaleźli znaczne ilości środków odurzających. Przekazano je biegłemu, który ustalił, że było to łącznie prawie 16 tysięcy porcji handlowych marihuany, kokainy, amfetaminy, klefedronu i MDMA. W sumie siedem kilogramów.

- Policjanci zabezpieczyli także kilka telefonów komórkowych, wagi elektroniczne, zgrzewarki oraz gotówkę w wysokości prawie 50 tysięcy złotych - podaje podinspektor Magdalena Ciska, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku.

W kartonach i torbie mieli 16 tysięcy porcji narkotyków Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

Zarzuty i areszt

- Prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście przedstawił zatrzymanym zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi im kara do 12 lat więzienia - dodaje Ciska.