W kartonach i torbach nieśli 16 tysięcy porcji narkotyków
Policjanci zwrócili uwagę na dwóch nerwowo zachowujących się mężczyzn. Jeden z nich niósł dwa kartony, a drugi dużą plastikową torbę.
Wylegitymowali ich, a podczas przeszukania pakunków znaleźli znaczne ilości środków odurzających. Przekazano je biegłemu, który ustalił, że było to łącznie prawie 16 tysięcy porcji handlowych marihuany, kokainy, amfetaminy, klefedronu i MDMA. W sumie siedem kilogramów.
- Policjanci zabezpieczyli także kilka telefonów komórkowych, wagi elektroniczne, zgrzewarki oraz gotówkę w wysokości prawie 50 tysięcy złotych - podaje podinspektor Magdalena Ciska, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku.
Zarzuty i areszt
- Prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście przedstawił zatrzymanym zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi im kara do 12 lat więzienia - dodaje Ciska.