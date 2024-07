Największy pożar w Gdańsku od lat. "Akcja bardzo trudna"

W hali magazynowej przy ulicy Oliwskiej w Gdańsku od niedzielnego popołudnia trwa pożar. Przez całą noc trwała akcja gaśnicza, trwa dogaszanie – przekazała w poniedziałek rano straż pożarna. RCB wysłało do mieszkańców alert, by nie wchodzić do wody na plaży w Brzeźnie. Według straży pożarnej to jeden z największych pożarów w mieście w ostatnich latach.

Do pożaru doszło w niedzielę w godzinach popołudniowych przy ul. Oliwskiej w Gdańsku w dzielnicy Nowy Port. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 16.58. Płonie nabrzeżna hala o wymiarach mniej więcej 100 na 100 metrów. - Wewnątrz składowane były tekstylia - informował w niedzielę kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.

- To największy pożar w Gdańsku w ostatnich latach. Skala jest porównywalna do pożaru składowiska pod Lęborkiem - podkreślał kpt. Piechowski w nocy z niedzieli na poniedziałek.

W związku z pożarem wstrzymany jest ruch portowy.

Trwa dogaszanie

"Akcja gaśnicza hali magazynowej w porcie trwała całą noc – pożar został zlokalizowany ok. godz. 2.00, aktualnie trwa dogaszanie" – poinformowała w poniedziałek rano na platformie X Państwowa Straż Pożarna.

Podano, że na miejscu działa 40 zastępów straży pożarnej (ok. 100 strażaków), pojazdy z zakładowej straży pożarnej, statki z Morskiej Straży Pożarnej i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). Poinformowano również, że na miejscu są zastępcy komendanta głównego PSP wraz z grupą operacyjną KG PSP. Działa sztab komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku.

W poniedziałek o godzinie 7 rano odbyła się konferencja straży pożarnej. - Udało się nam, po dokładnych wyliczeniach, ograniczyć pożar do powierzchni 6300 (metrów kwadratowych) - poinformował nadbrygadier Józef Galica, zastępca komendanta głównego PSP. Dodał, że akcja jest "bardzo trudna ze względu na bardzo dużą ilość materiałów palnych i bardzo dużo tworzyw sztucznych".

Galica podkreślił, że pożar wybuchł w magazynie zabawek. - Ale dodatkowo w tym magazynie znajdowały się bardzo duże ilości oleju silnikowego, który przysporzył nam bardzo wiele kłopotów - mówił Galica. - Na środku tego magazynu mieliśmy 150 palet z olejem, a w drugiej części tego oleju było około 90 palet i to w zasadzie powodowało taką nadmierną intensywność pożaru - wyjaśnił. Dodał, że "w tej chwili trwa proces oddymiania".

"W tej chwili trwa proces oddymiania" TVN24

- Będziemy czekać jeszcze chwilę na obniżenie temperatury wewnątrz tych pomieszczeń i zacznie się przelewanie zgliszczy, bo w środku to wygląda bardzo makabrycznie, bo była bardzo duża temperatura - powiedział Galica. Nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, jak długo będą trwały jeszcze działania strażaków. - Będziemy tu do końca - podkreślił.

Na wcześniejszej konferencji Galica przekazał, że w nocy strażacy przeprowadzili natarcie, żeby opanować sytuację. - Natarcie przyniosło skutek, pożar nie rozprzestrzenia się od strony kanału. - mówił. Dodał, że do środka płonącej hali udało się wjechać robotem, dzięki któremu strażacy wiedzieli, w które miejsce muszą skierować swoje wysiłki. - Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało - podkreślił.

Nadbryg. Józef Galica: monitorowaliśmy jakość powietrza TVN24

Alerty RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek alert, skierowany do odbiorców w Gdańsku. "Uwaga! Nie korzystaj z kąpieli wodnych na terenie plaży w Gdańsku Brzeźnie z uwagi na możliwe zanieczyszczenie wody, w związku z pożarem w porcie" - apeluje RCB.

- Jest to działanie na pewno prewencyjne. Chcemy mieć pewność, że żadne ropopochodne się do kanału nie dostały - tłumaczył w poniedziałek rano nadbrygadier Józef Galica. Dodał, że cały czas monitorowano także jakość powietrza. - Nie stwierdzono żadnych przekroczeń, które by miały jakiś negatywny skutek na zdrowie i życie - przekazał.

Pytany, czy strażacy monitorują także jakość wody, odparł, że tylko wizualnie. - Nie jesteśmy w tej chwili w stanie stwierdzić, ale widzimy pewne zanieczyszczenia. Myślę, że one nie wpływają na jakość i raczej na plażę się nie dostaną. Nie mogę tego zagwarantować w stu procentach, bo ruch wody jest nieprzewidywalny w tej chwili, ale robimy wszystko, żeby się nie dostało - zapewnił.

W niedzielę wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Gdańska, by zamknęli okna i nie zbliżali się do pożaru w promieniu 500 metrów.

Na miejscu pożaru pojawiła się w niedzielę grupa ratownictwa chemicznego, która analizowała skład dymu. - Na razie wyniki nie są alarmujące, ale dla bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych domów prosimy o nieotwieranie okien - przekazywał kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Miejskiej PSP. Dodał, że nie było konieczności ewakuacji mieszkańców.

Pożar hali z materiałami tekstylnymi w Gdańsku. Apel do mieszkańców, by zamknąć okna i nie wychodzić TVN24

Autorka/Autor:akr, bż/kg, mm

Źródło: PAP, TVN24