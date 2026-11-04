Zderzenie pociągu z ciężarówką, droga zablokowana
Do zderzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.
- Około godziny 19.30 strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem pociągu towarowego i samochodu ciężarowego w miejscowości Dziemiany, w powiecie kościerskim - przekazał oficer prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej młodszy aspirant Dawid Westrych.
Wagony i przyczepa blokują przejazd
Jak dodał strażak, chodzi o pociąg towarowy, który przewoził podkłady kolejowe. - Nikt nie został poszkodowany - podkreślił młodszy aspirant Westrych. - Wskutek zderzenia przewróciła się przyczepa samochodu ciężarowego przeznaczona do przewozu trocin, była pusta. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana przez stojące wagony oraz leżącą przyczepę - dodał.
Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. - Działania służb są w toku - podsumował oficer prasowy pomorskiej straży.