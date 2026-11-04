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Trójmiasto

Zderzenie pociągu z ciężarówką, droga zablokowana

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Zderzenie pociągu z ciężarówką w miejscowości Dziemiany (zdj. ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W miejscowości Dziemiany (woj. pomorskie) pociąg towarowy zderzył się z autem ciężarowym na przejeździe kolejowym. Policja poinformowała, że nie ma osób poszkodowanych.

Do zderzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

- Około godziny 19.30 strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem pociągu towarowego i samochodu ciężarowego w miejscowości Dziemiany, w powiecie kościerskim - przekazał oficer prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej młodszy aspirant Dawid Westrych.

Wagony i przyczepa blokują przejazd

Jak dodał strażak, chodzi o pociąg towarowy, który przewoził podkłady kolejowe. - Nikt nie został poszkodowany - podkreślił młodszy aspirant Westrych. - Wskutek zderzenia przewróciła się przyczepa samochodu ciężarowego przeznaczona do przewozu trocin, była pusta. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana przez stojące wagony oraz leżącą przyczepę - dodał.

Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej. - Działania służb są w toku - podsumował oficer prasowy pomorskiej straży.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadkiKolej
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