Potrącił dwóch 12-letnich rowerzystów
W środę, 4 listopada, około godziny 15 oficer dyżurny policji w Człuchowie otrzymał zgłoszenie o wypadku na trasie Koczała-Łękinia. Kierowca samochodu osobowego potrącił tam dwóch rowerzystów. Na miejsce skierowano policjantów ruchu drogowego, cztery zastępy straży pożarnej oraz służby ratunkowe.
Ze wstępnych ustaleń wynika, iż dwaj 12-latkowie jechali rowerami w kierunku Łękini. W tym samym kierunku poruszał się kierowca, który najechał na chłopców. Jeden z poszkodowanych został przewieziony do szpitala w Słupsku, drugi nie wymagał pomocy medycznej.
Wyjaśniają przyczyny wypadku
- Policjanci wykonali wszystkie czynności procesowe i zabezpieczyli ślady. Kierujący samochodem był trzeźwy. Okoliczności oraz dokładny przebieg wypadku są wyjaśniane - mówi młodszy aspirant Kamila Kolter, oficer prasowy policji w Człuchowie.