Potrącił dwóch 12-letnich rowerzystów

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

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W środę, 4 listopada, około godziny 15 oficer dyżurny policji w Człuchowie otrzymał zgłoszenie o wypadku na trasie Koczała-Łękinia. Kierowca samochodu osobowego potrącił tam dwóch rowerzystów. Na miejsce skierowano policjantów ruchu drogowego, cztery zastępy straży pożarnej oraz służby ratunkowe.

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż dwaj 12-latkowie jechali rowerami w kierunku Łękini. W tym samym kierunku poruszał się kierowca, który najechał na chłopców. Jeden z poszkodowanych został przewieziony do szpitala w Słupsku, drugi nie wymagał pomocy medycznej.

Wyjaśniają przyczyny wypadku

- Policjanci wykonali wszystkie czynności procesowe i zabezpieczyli ślady. Kierujący samochodem był trzeźwy. Okoliczności oraz dokładny przebieg wypadku są wyjaśniane - mówi młodszy aspirant Kamila Kolter, oficer prasowy policji w Człuchowie.